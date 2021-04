Pfizer, non solo vaccini: un farmaco per curare il Covid in arrivo entro la fine dell'anno (Di mercoledì 28 aprile 2021) Pfizer , non solo vaccini . La casa farmaceutica statunitense, infatti, ha già dato il via alla sperimentazione di un farmaco in grado di curare il Covid . Se i trial clinici dovessero procedere senza ... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 aprile 2021), non. La casa farmaceutica statunitense, infatti, ha già dato il via alla sperimentazione di unin grado diil. Se i trial clinici dovessero procedere senza ...

Advertising

ladyonorato : Non ci sono parole per descrivere quanto questo sia disumano, raccapricciante, terribile. Orrore. - RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE - Un miliardo e ottocentomilioni di dosi ordinate da EU, così se ci vuole un richiamo stiamo belli e… - RobertoBurioni : @CarloCalenda Non esiste nessuna evidenza scientifica che faccia supporre che 1) ci sia bisogno di un richiamo a br… - Divino_2 : RT @giodiamanti: Oggi Pfizer interviene confermando che il proprio vaccino è efficace sulla variante indiana. Oggi tutti i virologi interv… - Trippio_Quappio : RT @giodiamanti: Oggi Pfizer interviene confermando che il proprio vaccino è efficace sulla variante indiana. Oggi tutti i virologi interv… -