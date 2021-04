Lo chef La Mantia sconsolato | «Coprifuoco alle 22? Alcuni ristoranti non hanno neppure aperto»

(Di mercoledì 28 aprile 2021) «Non voglio fare lo gnorri, ma non penso più niente: ormai ci si accontenta,nemmenonon fanno tutta la settimana, perché economicamente non conviene, e alzano la serranda soltanto nel weekend». Filippo Laparla con l’Adnkronos della riapertura deiall’esterno e del22, giudicando le due circostanze “da prendere così come vengono”. Ma ammette anche che sono «un segnale importante, perché perlomeno la gente ha iniziato a uscire di casa». Lomostra tutta la sua amarezza. LoLa: «Non possiamo far altro che seguire le regole» «Dopo oltre un anno di chiusure e riaperture e anche di proteste – aggiunge ...

Filippo Laparla con l'Adnkronos della riapertura dei ristoranti all'esterno e del ... "Dopo oltre un anno di chiusure e riaperture e anche di proteste " aggiunge lopalermitano " non ..."La riapertura del 26 aprile è un primo passo, uno spiraglio di ripresa, ma per ora preferisco restare a guardare". Filippo Lain questo momento non ha un proprio ristorante e, parlando con l'Adnkronos, dice che intende "aspettare fino a ottobre" per la sua apertura. "Intanto - aggiunge - quest'estate mi faccio un mese ...