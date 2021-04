LIVE Giro di Romandia, tappa di oggi in DIRETTA: sei in fuga con Ulissi, Boaro e Conca (Di mercoledì 28 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.55 Si alza il ritmo nel plotone e cala il vantaggio dei fuggitivi, ora siamo sui 4’30”. 14.52 Immagini del gruppo: Km 60 : Le peloton entre dans Fully, toujours amené par @INEOSGrenadiers pic.twitter.com/LJnncbJBQ8 — Tour de Romandie (@TourDeRomandie) April 28, 2021 14.49 Dalla corsa arriva la notizia del ritiro per Harry Tanfield (Qhubeka-Assos). 14.45 In chiave classifica generale il più vicino tra gli attaccanti a Dennis è Arensman, con 21” di ritardo. 14.40 A guidare la rincorsa del gruppo ovviamente la INEOS Grenadiers del leader Rohan Dennis. 14.36 Per loro vantaggio sul gruppo che supera i 5?. 14.31 Ricordiamo i nomi degli uomini all’attacco: Filippo Conca (Lotto Soudal), Joel Suter (Switzerland), Manuele Boaro (Astana Premier Tech), Diego Ulissi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.55 Si alza il ritmo nel plotone e cala il vantaggio dei fuggitivi, ora siamo sui 4’30”. 14.52 Immagini del gruppo: Km 60 : Le peloton entre dans Fully, toujours amené par @INEOSGrenadiers pic.twitter.com/LJnncbJBQ8 — Tour de Romandie (@TourDeRomandie) April 28, 2021 14.49 Dalla corsa arriva la notizia del ritiro per Harry Tanfield (Qhubeka-Assos). 14.45 In chiave classifica generale il più vicino tra gli attaccanti a Dennis è Arensman, con 21” di ritardo. 14.40 A guidare la rincorsa del gruppo ovviamente la INEOS Grenadiers del leader Rohan Dennis. 14.36 Per loro vantaggio sul gruppo che supera i 5?. 14.31 Ricordiamo i nomi degli uomini all’attacco: Filippo(Lotto Soudal), Joel Suter (Switzerland), Manuele(Astana Premier Tech), Diego...

