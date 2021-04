Lazio, rinnovo Inzaghi: nei prossimi giorni l’incontro con Lotito (Di mercoledì 28 aprile 2021) Le trattative per il rinnovo di Simone Inzaghi potrebbero entrare a breve nel vivo Tornato in panchina dopo una lunga assenza causa Covid, Simone Inzaghi ha dimostrato, ancora una volta, di essere il condottiero di questa Lazio. Dopo la bella vittoria con il Milan, la Champions è tornata un obiettivo possibile e raggiungibile. Ma, quando si parla del tecnico, non può non venire in mente una parola: rinnovo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 INCONTRO A BREVE – Ed ecco che, come rivelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il tanto atteso incontro con Lotito potrebbe avvenire nei prossimi giorni. Un incontro rinviato a causa della positività del tecnico, ma che ora sembra davvero vicino. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Le trattative per ildi Simonepotrebbero entrare a breve nel vivo Tornato in panchina dopo una lunga assenza causa Covid, Simoneha dimostrato, ancora una volta, di essere il condottiero di questa. Dopo la bella vittoria con il Milan, la Champions è tornata un obiettivo possibile e raggiungibile. Ma, quando si parla del tecnico, non può non venire in mente una parola:. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 INCONTRO A BREVE – Ed ecco che, come rivelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il tanto atteso incontro conpotrebbe avvenire nei. Un incontro rinviato a causa della positività del tecnico, ma che ora sembra davvero vicino. ...

