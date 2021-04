Il Recovery fund fallisce sulle riforme (Di mercoledì 28 aprile 2021) Le riforme strutturali per rendere le economie dell'Unione europea di nuovo competitive sono le grandi assenti dei piani nazionali di ripresa e resilienza legati al Recovery fund. E la Commissione di Ursula von der Leyen, dopo aver assicurato che le riforme e il rispetto delle raccomandazioni specifiche per paese sarebbero state centrali per dare il via libera a sovvenzioni e prestiti, non potrà farci nulla. Di fronte alle obiezioni della Commissione, insoddisfatta per la mancanza di dettagli del piano dell'Italia, Mario Draghi ha dato la sua garanzia personale sulle riforme. Francia e Germania ieri hanno presentato piani nazionali senza interventi strutturali significativi. Durante una conferenza stampa congiunta, un giornalista si è permesso di chiedere a Bruno Le Maire e Olaf Scholz ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 28 aprile 2021) Lestrutturali per rendere le economie dell'Unione europea di nuovo competitive sono le grandi assenti dei piani nazionali di ripresa e resilienza legati al. E la Commissione di Ursula von der Leyen, dopo aver assicurato che lee il rispetto delle raccomandazioni specifiche per paese sarebbero state centrali per dare il via libera a sovvenzioni e prestiti, non potrà farci nulla. Di fronte alle obiezioni della Commissione, insoddisfatta per la mancanza di dettagli del piano dell'Italia, Mario Draghi ha dato la sua garanzia personale. Francia e Germania ieri hanno presentato piani nazionali senza interventi strutturali significativi. Durante una conferenza stampa congiunta, un giornalista si è permesso di chiedere a Bruno Le Maire e Olaf Scholz ...

Ultime Notizie dalla rete : Recovery fund Un Piano Quinquennale di matrice ideologica: la via della schiavitù (individuale e nazionale Troppe aspettative sono state riposte in Mario Draghi alla nascita del suo governo e ora di troppe aspettative si sta caricando il Recovery Fund, o Next Generation Eu, il programma di fondi europei a cui dovremmo accedere tramite il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) presentato dal premier e approvato ieri dalle ...

L'illusorio Recovery Plan (che non elimina le restrizioni) Ma è realistico pensare che un governo basato su una maggioranza così disomogenea e sempre più litigiosa possa fare tutto questo? All'estero si è ormai capito che il vero nome del Recovery Fund è ...

S&P, dal Recovery Fund fino al 6,5% del pil per l'Italia - ItaliaOggi.it Un elemento negativo per l'Italia potrebbe essere la capacità di assorbimento dei fondi. È quanto sostiene S&P Global Ratings in un nuovo report che analizza l'impatto dei fondi europei sui vari Stati ...

