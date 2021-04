Furbetti dei vaccini in Puglia, ecco i nomi (Di mercoledì 28 aprile 2021) Bari - Sono circa 30mila i nomi controllati dai carabinieri del Nas nell'ambito del fascicolo di indagine sui cosiddetti Furbetti dei vaccini. Incrociando gli elenchi dei vaccinati con i dati ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 28 aprile 2021) Bari - Sono circa 30mila icontrollati dai carabinieri del Nas nell'ambito del fascicolo di indagine sui cosiddettidei. Incrociando gli elenchi dei vaccinati con i dati ...

Advertising

75simonetta : RT @jacopo_iacoboni: A Bari venti persone sono indagate come presunti 'furbetti del vaccino', per false dichiarazioni sulle qualità persona… - vito_batt : RT @jacopo_iacoboni: A Bari venti persone sono indagate come presunti 'furbetti del vaccino', per false dichiarazioni sulle qualità persona… - LaGazzettaWeb : Furbetti dei vaccini, ecco i nomi - cronachemezzog : PUGLIA, SCOPERTI FURBETTI DEI VACCINI - cronachelucane : PUGLIA, SCOPERTI FURBETTI DEI VACCINI - 20 indagati tra Bari e Altamura - -