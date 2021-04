Fermati in Francia 7 ex - terroristi rossi | altri 3 sono latitanti | fuggiti da 30 anni dopo condanne definitive

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fermati Francia

Il Secolo XIX

In carcere, dopo anni di libertà grazie alla dottrina Mitterand, sono Capelli, Petrella e Tornaghi - condannati all'ergastolo - , Calvitti e Alimonti, appartenenti alle Br, Pietrostefani (Lotta ...... sono stati arrestati questa mattina in, su richiesta dell'Italia. Altri tre sono ricercati ... Dei 7, quattro hanno una condanna all'ergastolo : Roberta Capelli, Marina Petrella, Sergio ...Parigi. Arrestati 7 ex brigatisti, altri tre sono in fuga e ricercati. Familiari delle vittime "Ristabilita giustizia" Sette ex terroristi italiani rifugiati in Francia sono stati arrestati a Parigi s ...PSG-Manchester City è una semifinale di Champions League e si gioca alle 21: formazioni ufficiali, tv, streaming e pronostico marcatore.