David Cronenberg: al via le riprese del suo nuovo film, Crimes of the Future (Di mercoledì 28 aprile 2021) David Cronenberg tornerà dietro la macchina da presa per dirigere il suo nuovo film, Crimes of the Future: le riprese si svolgeranno in Grecia. David Cronenberg tornerà ufficialmente alla regia del suo nuovo film Crimes of the Future, sette anni dopo aver diretto Maps to the Stars. Le riprese dureranno trenta giorni e si svolgeranno in Grecia. Già nel 1970, il regista di La Mosca e Videodrome aveva diretto un film con lo stesso titolo che era incentrato sulla figura del direttore di una clinica dermatologica che si trova nel bel mezzo di un'epidemia che provoca la morte di tutte le donne in età post-puberale. Secondo quanto riportato da ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 aprile 2021)tornerà dietro la macchina da presa per dirigere il suoof the: lesi svolgeranno in Grecia.tornerà ufficialmente alla regia del suoof the, sette anni dopo aver diretto Maps to the Stars. Ledureranno trenta giorni e si svolgeranno in Grecia. Già nel 1970, il regista di La Mosca e Videodrome aveva diretto uncon lo stesso titolo che era incentrato sulla figura del direttore di una clinica dermatologica che si trova nel bel mezzo di un'epidemia che provoca la morte di tutte le donne in età post-puberale. Secondo quanto riportato da ...

Ultime Notizie dalla rete : David Cronenberg Cronenberg torna sul set David Cronenberg torna a girare, sette anni dopo Maps to the Stars . Secondo Screen Daily , il regista canadese, autore di opere di culto come La mosca e Inseparabili , è atteso in Grecia per 30 ...

Mercoledi 28 Aprile 2021 Sky e Premium Cinema, Nel Bagno Delle Donne (SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301) La promessa dell'assassino Thriller di David Cronenberg con Viggo Mortensen, Naomi Watts e Vincent Cassel. Londra: dopo il ritrovamento di un diario, una ...

