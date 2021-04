Dalla Scozia: Lazio su Ianis Hagi dei Rangers (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ianis Hagi, attaccante rumeno in forza ai Rangers di Glasgow e figlio di Gheorghe Hagi (ex di Real Madrid e Barcellona), è uno degli obiettivi di mercato della Lazio. Dalla Scozia sono sicuri: secondo quanto riportato da glasgowtimes.co.uk, il giocatore è nel mirino dei biancocelesti per la prossima stagione. Tare però dovrà battere la concorrenza del Siviglia. Hagi, 22 anni, in questa stagione ha collezionato 44 presenze e 7 reti. In estate potrebbero esserci sviluppi, intanto la Lazio ci pensa. FOTO: Twitter ufficiale Rangers L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 aprile 2021), attaccante rumeno in forza aidi Glasgow e figlio di Gheorghe(ex di Real Madrid e Barcellona), è uno degli obiettivi di mercato dellasono sicuri: secondo quanto riportato da glasgowtimes.co.uk, il giocatore è nel mirino dei biancocelesti per la prossima stagione. Tare però dovrà battere la concorrenza del Siviglia., 22 anni, in questa stagione ha collezionato 44 presenze e 7 reti. In estate potrebbero esserci sviluppi, intanto laci pensa. FOTO: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

