Concorso dirigenti scolastici, il Ministero autorizza all’ostensione delle prove scritte. Sasso: “Doveroso atto di trasparenza” (Di mercoledì 28 aprile 2021) "Nella giornata di oggi il Ministero dell'Istruzione ha finalmente provveduto all'ostensione delle prove scritte relative al Concorso per dirigenti scolastici del 2017, ottemperando così dopo gravissimi ritardi a quanto prescritto da svariate sentenze della magistratura". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 28 aprile 2021) "Nella giornata di oggi ildell'Istruzione ha finalmente provveduto all'ostensionerelative alperdel 2017, ottemperando così dopo gravissimi ritardi a quanto prescritto da svariate sentenze della magistratura". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Concorso dirigenti scolastici, il Ministero autorizza all’ostensione delle prove scritte. Sasso: “Doveroso atto di… - scuolainforma : Concorso dirigenti scolastici 2017, Sasso: ‘Concessa ostensione prove scritte’ - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times ASP Enna: concorso pubblico per 5 dirigenti delle professioni sanitarie: Concorso pubblico, per titoli ed esa… - NurseTimes : ?? Nurse Times ASP Enna: concorso pubblico per 5 dirigenti delle professioni sanitarie: Concorso pubblico, per titol… - profarchitetto : #professione Comune di Roma, riaperti i termini del bando per 420 dirigenti (con prova scritta unica) - Prova unica… -