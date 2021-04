Cda Generali | un mese per ricucire Opzione lista targata Caltagirone

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Dopo la mossa di Francesco, vicepresidente dellee primo azionista singolo del Leone con il 5,63%, di non depositare il proprio pacchetto di titoli per partecipare ai lavori dell’assemblea, l’aria che si respira attorno alla compagnia è quella di tensione del lontano 28 aprile 2012. Segui su affaritaliani.it

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cda Generali

...(Anche modifica statuto; seconda convocazione - ore 09.00); Unipol (Anche nomina amministratore e buy back - ore 10.30). MidCap: ASTM (Anche integrazione- ore 11.00); Credem (Anche ...... gli analisti di Equita SIM evidenziano che la sua mossa potrebbe essere interpretata come una forma di opposizione nei confronti deldi, di cui Caltagirone è vicepresidente, e in ...L’imprenditore non deposita le azioni: lancia un segnale forte perché non è soddisfatto dei rapporti di forza tra gli azionisti ...MILANO (Reuters) – Francesco Gaetano Caltagirone, secondo azionista di Generali, ha deciso di non partecipare all’assemblea annuale della compagnia di domani, segnalando in questo modo un malcontento ...