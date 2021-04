Caso Martina Rossi, i genitori: "I due condannati potranno continuare a vivere, nostra figlia no" (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Adnkronos) - "I giudici hanno riconosciuto che nostra figlia è stata ammazzata, non è morta per un gioco". Così all'Adnkronos i genitori di Martina Rossi, Bruno Rossi e Franca Murialdo, dopo aver assistito alla lettura della sentenza della Corte d'Appello di Firenze. Marito e moglie quando il presidente del collegio, Alessandro Nencini, ha pronunciato il "Il nostro stato d'animo è sopra il cielo: con questa sentenza ci sembra di aver recuperato l'affetto di nostra figlia, la sentiamo di nuovo al nostro fianco. La nostra lunga battaglia lunga dieci anni non è stata inutile", hanno detto i genitori di Martina aggiungendo: "Una condanna a tre anni di reclusione sembra una pena bassa. Ma per quanto bassa ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Adnkronos) - "I giudici hanno riconosciuto cheè stata ammazzata, non è morta per un gioco". Così all'Adnkronos idi, Brunoe Franca Murialdo, dopo aver assistito alla lettura della sentenza della Corte d'Appello di Firenze. Marito e moglie quando il presidente del collegio, Alessandro Nencini, ha pronunciato il "Il nostro stato d'animo è sopra il cielo: con questa sentenza ci sembra di aver recuperato l'affetto di, la sentiamo di nuovo al nostro fianco. Lalunga battaglia lunga dieci anni non è stata inutile", hanno detto idiaggiungendo: "Una condanna a tre anni di reclusione sembra una pena bassa. Ma per quanto bassa ...

