Caso Grillo, Giuliano Ferrara e quel post sulla ragazza: «Se si fosse pentita di una notte di follia? Posso affacciare il dubbio o sono un porco stupratore anche io?» (Di mercoledì 28 aprile 2021) Fa discutere un tweet di Giuliano Ferrara che nel commentare il Caso di Ciro Grillo ha insinuato pesanti dubbi sulla ragazza presunta vittima di violenza. Il fondatore de Il Foglio ipotizza che la giovane possa essersi «pentita di una notte di follia sessuale» e per questa ragione abbia poi deciso di «ritirare il consenso per sgombrare da un incubo la sua coscienza fragile femminile». Ferrara chiude il tweet scrivendo: «Posso affacciare il dubbio» o rischio di finire con l’essere considerato «un porco stupratore grillino pure io?». Posso affacciare il dubbio che la ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 aprile 2021) Fa discutere un tweet diche nel commentare ildi Ciroha insinuato pesanti dubbipresunta vittima di violenza. Il fondatore de Il Foglio ipotizza che la giovane possa essersi «di unadisessuale» e per questa ragione abbia poi deciso di «ritirare il consenso per sgombrare da un incubo la sua coscienza fragile femminile».chiude il tweet scrivendo: «il» o rischio di finire con l’essere considerato «ungrillino pure io?».ilche la ...

