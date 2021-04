Cagliari | Cragno negativo | torna con il Napoli?

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Nonostante le buone prestazioni di Vicario ilè pronto a riaffidare la porta adopo che ètoal covid. La situazione Non solo le tre preziosissime vittorie consecutive conquistate, Leonardo Semplici ha anche un altro motivo per sorridere. Secondo La Nuova Sardegna – infatti – Alessiopotrebbere a difendere la porta delcontro il. Il portiere rossoblù, colpito dal Covid il 5 aprile scorso, ètoe sta aspettando il via libera definitivo perre ad allenarsi con i compagni e dare il proprio contributo per la conquista della salvezza. Questa potrebbe essere la settimana giusta perché ciò avvenga L'articolo proviene da Calcio News ...

Cagliari News 24

Alessioè uno di quei giocatori che piacciono un po' a tutte le grandi del nostro campionato. Per il portiere delsi è parlato soprattutto di Inter che però è incerta e potrebbe dare ...Commenta per primo La scorsa estate il Torino aveva seguito con attenzione Alessioe Joao Pedro , per motivi differenti le due trattative con ilnon sono però mai decollate. La società granata e quella rossoblù potrebbero tornare a parlare dei due giocatori la ...Il Giorno fa il punto sul futuro della porta nerazzurra: sono diverse le soluzioni che il club nerazzurro può adottare ...Ottime notizie per il Cagliari e Leonardo Semplici: il portiere Alessio Cragno si è negativizzato ed è pronto a tornare in gruppo VIA LIBERA. Come riportato da L’Unione Sarda, il portiere del Cagliari ...