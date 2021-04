1 minuto in Borsa 28 aprile 2021 (Di mercoledì 28 aprile 2021) (TeleBorsa) – Piazza Affari non si sposta dai valori della seduta precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Banco BPM (+2,23%). Le peggiori performance si registrano su Saipem, che ottiene -6,46%. Nel comparto energetico, seduta in lieve rialzo per il petrolio, che avanza a 63,33 dollari per barile. Domani si attende dalla Germania l’annuncio sul Tasso di Disoccupazione e dall’Unione Europea la diffusione di M3, mentre in Spagna saranno pubblicati i Prezzi al Consumo. Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio. Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 12.876 punti. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Tele) – Piazza Affari non si sposta dai valori della seduta precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Banco BPM (+2,23%). Le peggiori performance si registrano su Saipem, che ottiene -6,46%. Nel comparto energetico, seduta in lieve rialzo per il petrolio, che avanza a 63,33 dollari per barile. Domani si attende dalla Germania l’annuncio sul Tasso di Disoccupazione e dall’Unione Europea la diffusione di M3, mentre in Spagna saranno pubblicati i Prezzi al Consumo. Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio. Attesa una partenza positiva per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 12.876 punti.

