Zapata può dire addio all’Atalanta e restare in Serie A (Di martedì 27 aprile 2021) Stagione d’assoluto protagonista con la maglia dell’Atalanta, ma attenzione al prossimo e immediato futuro. Zapata potrebbe dire addio alla Dea in caso di offerta irrinunciabile: su di lui pronto il pressing di tre squadre di Serie A L’Atalanta potrebbe valutare la possibile cessione di Zapata in caso di offerta irrinunciabile in vista della prossima sessione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 27 aprile 2021) Stagione d’assoluto protagonista con la maglia dell’Atalanta, ma attenzione al prossimo e immediato futuro.potrebbealla Dea in caso di offerta irrinunciabile: su di lui pronto il pressing di tre squadre diA L’Atalanta potrebbe valutare la possibile cessione diin caso di offerta irrinunciabile in vista della prossima sessione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

matt_2994 : @_micheela Probabilmente si, ma per esempio Dybala è un Papu Gomez molto più forte, Morata forse non è uno Zapata m… - SamueleEsse : @zar_est Ho zapata almeno quel dop*** bastardo può farne uno? - Bogazkoi43 : La Juve non puo’ giocare con il tridente Ronaldo, Morata , Dybalama l’Atalanta puo’ giocare con Zapata, Muriel e Malinowski - WazzaFit : @Dejansan @NicoSpinelli8 L’unico che può somigliare lontanamente a Lukaku è Zapata, ma dubito che voglia fare la te… - pietromichi : @Jacop83 @fef88 @didoroggi2 @gianni1926forev @capuanogio Zapata però non c’entra con questi, era un 27enne disconti… -

Ultime Notizie dalla rete : Zapata può L'Inter verso lo scudetto, Atalanta seconda, la Juve frena ... rifilando un sonoro 5 - 0 al Bologna (gol di Malinovskyi, Muriel su rigore, Freuler, Zapata e ... classifica alla mano, vale soprattutto per la Lazio , che dopo la sconfitta di Napoli non può far altro ...

Fognini e la squalifica a Barcellona: "Nessun insulto, chiederò all'Atp i danni d'immagine" " Non ho insultato il giudice di linea nel match contro Zapata Miralles . Ero frustrato, arrabbiato:... Non ho mai detto una parolaccia in inglese in vita mia! Non può finire così. Sono nei top 30, sto ...

Zapata può dire addio all’Atalanta e restare in Serie A SerieANews ... rifilando un sonoro 5 - 0 al Bologna (gol di Malinovskyi, Muriel su rigore, Freuler,e ... classifica alla mano, vale soprattutto per la Lazio , che dopo la sconfitta di Napoli nonfar altro ..." Non ho insultato il giudice di linea nel match controMiralles . Ero frustrato, arrabbiato:... Non ho mai detto una parolaccia in inglese in vita mia! Nonfinire così. Sono nei top 30, sto ...