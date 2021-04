UOMO è stato SEPOLTO nella Luna, in fondo ad un Cratere (Di martedì 27 aprile 2021) UOMO SEPOLTO nella Luna.Negli ultimi tempi gli americani hanno annunciato un prossimo viaggio verso la Luna. Ma non solo, c’è chi progetta lo sfruttamento dei giacimenti presenti nel sottosuolo Lunare. Ma su questo ultimo punto forse c’è demagogia, in quanto della Luna ci sono parecchi aspetti che non sono noti. Ma ciò che pochi sanno è che nella Luna è presente una lapide con le spoglie di uno scienziato, Eugene Shoemaker. Eugene Shoemaker, noto anche come Gene Shoemaker, è stato un geologo statunitense. Fu lui a definire il Meteor Crater, un Cratere derivante dalla caduta di un grosso meteorite. Il Meteor Crater è un Cratere meteoritico situato in Arizona, negli Stati Uniti. È ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 27 aprile 2021).Negli ultimi tempi gli americani hanno annunciato un prossimo viaggio verso la. Ma non solo, c’è chi progetta lo sfruttamento dei giacimenti presenti nel sottosuolore. Ma su questo ultimo punto forse c’è demagogia, in quanto dellaci sono parecchi aspetti che non sono noti. Ma ciò che pochi sanno è cheè presente una lapide con le spoglie di uno scienziato, Eugene Shoemaker. Eugene Shoemaker, noto anche come Gene Shoemaker, èun geologo statunitense. Fu lui a definire il Meteor Crater, underivante dalla caduta di un grosso meteorite. Il Meteor Crater è unmeteoritico situato in Arizona, negli Stati Uniti. È ...

Advertising

amnestyitalia : #BuoneNotizie #Messico Un uomo è stato condannato a 48 anni di carcere per l'uccisione di Julian Carrillo, leader d… - matteorenzi : Sui ventilatori con la garanzia di D'Alema, poiché non sono come lui, non strumentalizzo. Certo c'è una doppia mora… - LegaSalvini : Luca Zaia: 'Solidarietà a Matteo Salvini. Assoluta. Perché il rinvio a giudizio mette completamente in discussione… - fabiozzolo : RT @robecuom: Un uomo si mise a sedere in una stazione della metro a Washington DC ed iniziò a suonare il violino; era un freddo mattino di… - mviass : RT @robecuom: Un uomo si mise a sedere in una stazione della metro a Washington DC ed iniziò a suonare il violino; era un freddo mattino di… -