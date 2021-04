Uno stipendio per Enrico. Caro Letta, è dem farsi pagare (Di martedì 27 aprile 2021) Segretario Enrico Letta, vuole fare una battaglia democratica e di sinistra? Si faccia retribuire. C’è un’occasione irripetibile per sconfiggere questa cultura stracciona, per smontare una volta per tutte l’idea che il lavoro non si paga e che la politica sia solo un passatempo. Senta questa per capire come funziona. Ha rifiutato lo stipendio. Ha lasciato tutti i suoi incarichi precedenti. Bene. Sa cosa si dice in giro? Che lei abbia chiesto al Pd uno stipendio. Dirà: “Ma queste sono fantasie, ma chi le mette in giro?”. Innanzitutto se questa voce è arrivata fino a noi significa una cosa sola. Significa che è partita e che sta girando. Significa che non è una voce di un avversario ostile e malandrino. In quel caso l’avremmo scartata senza pensarci. E invece abbiamo dovuto verificarla. Al contrario di altri giornali, ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 27 aprile 2021) Segretario, vuole fare una battaglia democratica e di sinistra? Si faccia retribuire. C’è un’occasione irripetibile per sconfiggere questa cultura stracciona, per smontare una volta per tutte l’idea che il lavoro non si paga e che la politica sia solo un passatempo. Senta questa per capire come funziona. Ha rifiutato lo. Ha lasciato tutti i suoi incarichi precedenti. Bene. Sa cosa si dice in giro? Che lei abbia chiesto al Pd uno. Dirà: “Ma queste sono fantasie, ma chi le mette in giro?”. Innanzitutto se questa voce è arrivata fino a noi significa una cosa sola. Significa che è partita e che sta girando. Significa che non è una voce di un avversario ostile e malandrino. In quel caso l’avremmo scartata senza pensarci. E invece abbiamo dovuto verificarla. Al contrario di altri giornali, ...

Ultime Notizie dalla rete : Uno stipendio Inter vincente, ma migliorabile: i ruoli su cui intervenire Vidal non è più quello di un tempo, ha perso la titolarità e prende uno stipendio elevatissimo - anche se non sarà facile strappare un suo addio - , Sensi è stato condizionato da troppi problemi ...

Budelli, l'eremita Mauro Morandi si arrende dopo oltre 32 anni: "Torno a vivere in affitto" Lo faccio senza chiedere un euro, non voglio essere assunto, non voglio uno stipendio. Nulla". Poi ci ripensa: "Non credo mi chiameranno, ci ho già provato, ma dicono che a 82 anni sono troppo ...

Uno stipendio per Enrico. Caro Letta, è dem farsi pagare Il Foglio Uno stipendio per Enrico. Caro Letta, è dem farsi pagare Il paradosso di Letta. Rinuncia allo stipendio da segretario, ma gira voce che sia lui ad averlo chiesto al Pd. E cosa ci sarebbe di male? Si dedica al partito, non ha altre retribuzioni. Sono scorie ...

Alitalia, in ritardo anche gli stipendi di aprile La compagnia non ha i soldi. I commissari avvisano i dipendenti: pagheremo quando riceveremo gli «indennizzi Covid» dal governo ...

