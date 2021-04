Tutti pronti per tornare a teatro? È ora di dire basta allo streaming (Di martedì 27 aprile 2021) La Scala di Milano riapre l’11 maggio in maniera ridotta. E lo fa con un concerto dei Wiener Philharmoniker diretto da Riccardo Muti. La notizia non è ancora ufficiale, ma è stata anticipata ieri dal sovrintendente Meyer. Leggi anche › La Scala di Milano sempre più “inclusiva”: stipendi uguali per uomo e donna › teatro alla Scala, “prima” virtuale in tv con Roberto Bolle e Plácido Domingo La Scala riapre, ma è solo questa la novità Ma la notizia non è solo questa, ce ne sono altre due. Infatti il teatro lirico forse più famoso al mondo annuncia l’ingresso fra i soci (come fondatore sostenitore) di Giorgio Armani. E a seguire la posa della prima ... Leggi su iodonna (Di martedì 27 aprile 2021) La Scala di Milano riapre l’11 maggio in maniera ridotta. E lo fa con un concerto dei Wiener Philharmonikertto da Riccardo Muti. La notizia non è ancora ufficiale, ma è stata anticipata ieri dal sovrintendente Meyer. Leggi anche › La Scala di Milano sempre più “inclusiva”: stipendi uguali per uomo e donna ›alla Scala, “prima” virtuale in tv con Roberto Bolle e Plácido Domingo La Scala riapre, ma è solo questa la novità Ma la notizia non è solo questa, ce ne sono altre due. Infatti illirico forse più famoso al mondo annuncia l’ingresso fra i soci (come fondatore sostenitore) di Giorgio Armani. E a seguire la posa della prima ...

