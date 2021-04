Traffico Roma del 27-04-2021 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 aprile 2021) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati dalle redazioni studio Daniele guerrisi aNord sulla Flaminia lunghe Code in uscita dalla città da Corso Francia al Raccordo complicare la situazione un incidente avvenuto all’altezza dell’uscita per via del Labaro sulla tangenziale verso San Giovanni rallentamenti e code a partire dalla galleria Giovanni XXIII fino a via della Batteria Nomentana code anche in direzione opposta verso lo stadio Olimpico dalla Nomentana alla Salaria sulla tratto Urbano dellaL’Aquila abbiamo rallentamenti e code da via Filippo Fiorentini a Tor Cervara in uscita alla città nel rione Prati incidente in via Cola di Rienzo all’altezza di piazza della Libertà Ci sono rallentamenti a partire da via Ovidio in direzione di Piazza del Popolo anche a Torpignattara rallentamenti per incidente in via di Acqua ...