Serie B, pari tra Pescara e Virtus Entella (Di martedì 27 aprile 2021) Calendario, risultati Serie B e classifica. Parte la caccia alla promozione. ROMA – Serie B, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia alla promozione. Monza favorito, Spal, Lecce e Frosinone a caccia di un posto nel massimo campionato. fonte foto https://www.facebook.com/legaSeriebSerie B, i risultati della trentaquattresima giornata Nell’anticipo della trentaquattresima giornata l’Ascoli vince 2-1 in casa della Spal e riapre il discorso salvezza. Nelle partite di sabato l’Empoli avvicina la Serie A battendo 4-2 la Cremonese. Bene anche Monza, Pisa, Reggina e Salernitana. Colpo Lecce in casa della Spal. Il Cittadella batte 1-0 il Chievo nel derby veneto. In chiave salvezza vittoria fondamentale del Pordenone contro il Frosinone. Nel recupero Pescara e ... Leggi su newsmondo (Di martedì 27 aprile 2021) Calendario, risultatiB e classifica. Parte la caccia alla promozione. ROMA –B, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia alla promozione. Monza favorito, Spal, Lecce e Frosinone a caccia di un posto nel massimo campionato. fonte foto https://www.facebook.com/legaB, i risultati della trentaquattresima giornata Nell’anticipo della trentaquattresima giornata l’Ascoli vince 2-1 in casa della Spal e riapre il discorso salvezza. Nelle partite di sabato l’Empoli avvicina laA battendo 4-2 la Cremonese. Bene anche Monza, Pisa, Reggina e Salernitana. Colpo Lecce in casa della Spal. Il Cittadella batte 1-0 il Chievo nel derby veneto. In chiave salvezza vittoria fondamentale del Pordenone contro il Frosinone. Nel recuperoe ...

Advertising

TUTTOB1 : Serie B, Pescara-V. Entella 1-1: il Delfino agguanta il pari in pieno recupero - infoitsport : Serie A, classifica avulsa e gol: i criteri per le squadre a pari punti - Fprime86 : RT @SkySport: Serie A, classifica avulsa e gol: i criteri per le squadre a pari punti - sportli26181512 : Serie A, classifica avulsa e gol: i criteri per le squadre a pari punti: È bagarre in zona Champions e zona retroce… - Angela46176831 : @breathslou Che lacrime, una serie che non va a pari passo con il libro.. uno strazio! -