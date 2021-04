Serie B 2020/2021: l’Empoli non va oltre il 2-2 con il Chievo, ma la Serie A è sempre più vicina (Di martedì 27 aprile 2021) l’Empoli non va oltre il pareggio contro il Chievo nel match del Castellani valevole per il recupero della trentaduesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021: alla doppietta siglata da Leonardo Mancuso rispondono le reti realizzate da Manuel De Luca e Francesco Margiotta. In virtù di questo risultato i toscani salgono a 67 punti e si avvicinano sempre più alla promozione diretta in Serie A, mentre i veneti restano ottavi a quota 49. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH LE PAGELLE DEL MATCH I padroni di casa si rendono protagonisti di un ottimo avvio di partita, infatti, dopo aver messo alle corde la retroguardia gialloblù, passano in vantaggio al 13? grazie alla rete del solito Leonardo Mancuso, che si ... Leggi su sportface (Di martedì 27 aprile 2021)non vail pareggio contro ilnel match del Castellani valevole per il recupero della trentaduesima giornata del campionato di: alla doppietta siglata da Leonardo Mancuso rispondono le reti realizzate da Manuel De Luca e Francesco Margiotta. In virtù di questo risultato i toscani salgono a 67 punti e si avnopiù alla promozione diretta inA, mentre i veneti restano ottavi a quota 49. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH LE PAGELLE DEL MATCH I padroni di casa si rendono protagonisti di un ottimo avvio di partita, infatti, dopo aver messo alle corde la retroguardia gialloblù, passano in vantaggio al 13? grazie alla rete del solito Leonardo Mancuso, che si ...

