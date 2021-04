“Se la variante indiana è in Veneto allora è già diffusa”: l’allarme di Crisanti (Di martedì 27 aprile 2021) La variante indiana è arrivata in Veneto: ieri il presidente Zaia ha parlato di due casi accertati a Bassano e di altri due in via di valutazione. Ora il professor Andrea Crisanti lancia l’allarme. “Se la variante indiana di Sars-CoV-2 è stata trovata in Veneto, vuol dire che è già ampiamente diffusa anche altrove. Perché il nostro Paese ha una bassissima capacità di sorveglianza, non ha la sensibilità necessaria per intercettare tempestivamente” i mutanti. “Ed io sono mesi che dico che bisogna creare un sistema di sorveglianza adeguato in Italia, che ancora non c’è”, è la riflessione del virologo Andrea Crisanti, dopo che oggi il governatore del Veneto Luca Zaia ha annunciato i primi due casi di ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Laè arrivata in: ieri il presidente Zaia ha parlato di due casi accertati a Bassano e di altri due in via di valutazione. Ora il professor Andrealancia. “Se ladi Sars-CoV-2 è stata trovata in, vuol dire che è già ampiamenteanche altrove. Perché il nostro Paese ha una bassissima capacità di sorveglianza, non ha la sensibilità necessaria per intercettare tempestivamente” i mutanti. “Ed io sono mesi che dico che bisogna creare un sistema di sorveglianza adeguato in Italia, che ancora non c’è”, è la riflessione del virologo Andrea, dopo che oggi il governatore delLuca Zaia ha annunciato i primi due casi di ...

Advertising

TgLa7 : Covid: #Zaia, variante #indiana individuata anche in Veneto 'Si tratta di due cittadini indiani di Bassano, padre… - MediasetTgcom24 : Covid, Zaia: variante indiana individuata anche in Veneto #veneto - Agenzia_Ansa : Zaia: 'La variante indiana individuata anche in Veneto. Si tratta di due cittadini indiani di Bassano, padre e fi… - GioSal65 : Nuova variante 'INDIANA' in Veneto, ma quando ne usciamo?????? ???? - paolorm2012 : RT @paolorm2012: Covid: Zaia, variante indiana individuata anche in Veneto -