(Di martedì 27 aprile 2021) Reggio Emilia, 27 apr. – (Adnkronos) – Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza “è la più grande opportunità che ci sia nel raggio di anni per tutti gli imprenditori del nostro Paese. È un piano che va ben oltre il rilancio economico, è una vera e propria rivoluzione. Ma solo se verranno definitechiare e incontrovertibili, a differenza di quelle fissate dal 2015 al 2019 che si sono rivelate incerte e strumentalizzate da interpretazioni variabili che hanno affossato le aziende, spesso con effetti retroattivi”. E’ il commento di Francesco, Presidente e cofondatore di, impresa attiva nell’ambito della finanza agevolata, ricordando come “nel passato interpretare tali norme si è rivelato molto faticoso e molti imprenditori hanno preferito scegliere di non investire nella ricerca e nello ...

TV7Benevento : Recovery: Raimondi (Value Target), 'occasione unica ma servono regole certe'... -

Il Sannio Quotidiano

