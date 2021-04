Recovery: Draghi, 'su riforme Parlamento sarà determinante' (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Mi dispiace per i tempi ristretti" ma "il dialogo non è finito qui. Il contributo che il Parlamento può dare non è solo all'inizio, tutte queste riforme saranno adottate con strumenti legislativi, ddl, leggi delega, decreti legge nei cui procedimenti il Parlamento avrà ovviamente un ruolo determinante". Lo dice il premier Mario Draghi nella replica alla Camera. "La collaborazione tra legislativo ed esecutivo è fondamentale ora e lo sarà ancora di più nei mesi a venire". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Mi dispiace per i tempi ristretti" ma "il dialogo non è finito qui. Il contributo che ilpuò dare non è solo all'inizio, tutte questesaranno adottate con strumenti legislativi, ddl, leggi delega, decreti legge nei cui procedimenti ilavrà ovviamente un ruolo". Lo dice il premier Marionella replica alla Camera. "La collaborazione tra legislativo ed esecutivo è fondamentale ora e loancora di più nei mesi a venire".

