Ramadan-Premier League, prima volta: gara in pausa per far rifocillare i giocatori (Di martedì 27 aprile 2021) Secondo quanto riportato da Sky Sport UK, sarebbe accaduto un fatto inedito in Premier League: la sfida fra Leicester e Crystal Palace disputata ieri è stata infatti messa in pausa per qualche minuto per permetterei ai giocatori musulmani di interrompere il digiuno dopo il tramonto del sole. A beneficiarne soprattutto Fofana e Kouyate, che hanno così assunto dei gel energetici. L'accordo era stato preso prima della partita nel corso della riunione fra i capitani e con l'arbitro e gli ufficiali di Premier League. SportFace.

