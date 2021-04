Pfizer sperimenta una pillola per combattere il virus direttamente da casa (Di martedì 27 aprile 2021) È iniziata una nuova sperimentazione per l’azienda Pfizer: presto potrebbe essere in grado di produrre una pillola anti Covid-19. Compressa Foto di Artem Podrez da PexelsLa nota azienda farmaceutica, particolarmente richiesta di questi tempi per il suo vaccino in due dosi, sembra stia sperimentando anche un altro farmaco anti Covid in compresse. Si tratta di una ricerca rivoluzionaria che permetterebbe alle persone di curarsi direttamente da casa, evitando lunghe attese da piattaforma. Visto l’enorme riscontro ottenuto sul suolo italiano, di certo, il nostro Paese potrebbe essere tra i primi ad acquistare questo farmaco innovativo realizzato da Pfizer. A quanto pare, negli Stati Uniti, la sperimentazione è già iniziata. La richiesta è ... Leggi su computermagazine (Di martedì 27 aprile 2021) È iniziata una nuovazione per l’azienda: presto potrebbe essere in grado di produrre unaanti Covid-19. Compressa Foto di Artem Podrez da PexelsLa nota azienda farmaceutica, particolarmente richiesta di questi tempi per il suo vaccino in due dosi, sembra stiando anche un altro farmaco anti Covid in compresse. Si tratta di una ricerca rivoluzionaria che permetterebbe alle persone di curarsida, evitando lunghe attese da piattaforma. Visto l’enorme riscontro ottenuto sul suolo italiano, di certo, il nostro Paese potrebbe essere tra i primi ad acquistare questo farmaco innovativo realizzato da. A quanto pare, negli Stati Uniti, lazione è già iniziata. La richiesta è ...

Advertising

5dancingis : Mi diceva qualcuno: 'mi sono vaccinata con Pfizer ma finora non ho avuto nessuna reazione avversa'. Adesso, non mi… - EmMicucci : #Coronavirus #Scuola #Vaccini ai ragazzi. Finora dai 16 anni si può somministrare Pfizer e per 18 anni gli altri.… -