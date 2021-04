Petti nella bufera, pomodoro spacciato per “100% italiano”: maxi sequestro dei carabinieri (Di martedì 27 aprile 2021) Di pomodoro 100% italiano, purtroppo, avevano ben poco. Le 3500 tonnellate di conserve di pomodoro della Putti, sequestrate dai carabinieri per la tutela agroalimentare, erano infatti prodotte miscelando “rilevanti percentuali (variabili) di pomodoro concentrato estero”. Secondo gli inquirenti si tratta della più grande frode alimentare mai L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 27 aprile 2021) Di, purtroppo, avevano ben poco. Le 3500 tonte di conserve didella Putti, sequestrate daiper la tutela agroalimentare, erano infatti prodotte miscelando “rilevanti percentuali (variabili) diconcentrato estero”. Secondo gli inquirenti si tratta della più grande frode alimentare mai L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

