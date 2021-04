Per la mia generazione il treno non è mai passato: ormai vince chi difende i propri interessi (Di martedì 27 aprile 2021) Il treno non è mai passato per la mia generazione, quella nata negli anni Ottanta. Siamo rimasti tagliati fuori, da tutto. Se pensiamo a nostri genitori, figli del miracolo economico e dell’ottimismo verso il futuro, l’abisso fra noi e loro è incolmabile. Lo è dal punto di vista economico. Per loro il lavoro c’era e questo si tramutava in una condizione ormai sognata dai loro figli: la stabilità. Guardiamo al mondo del lavoro oggi: anni e anni vengono sprecati negli stage, spesso mal pagati o non retribuiti del tutto. E quando l’esperienza è fatta, pagata notti insonni a chiedersi come mai serva contare gli spicci per pagar l’affitto, si è ormai troppo vecchi per quel posto di lavoro. A chi non è capitato di leggere un annuncio con scritto assumiamo neolaureati con esperienza? Un paradosso nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Ilnon è maiper la mia, quella nata negli anni Ottanta. Siamo rimasti tagliati fuori, da tutto. Se pensiamo a nostri genitori, figli del miracolo economico e dell’ottimismo verso il futuro, l’abisso fra noi e loro è incolmabile. Lo è dal punto di vista economico. Per loro il lavoro c’era e questo si tramutava in una condizionesognata dai loro figli: la stabilità. Guardiamo al mondo del lavoro oggi: anni e anni vengono sprecati negli stage, spesso mal pagati o non retribuiti del tutto. E quando l’esperienza è fatta, pagata notti insonni a chiedersi come mai serva contare gli spicci per pagar l’affitto, si ètroppo vecchi per quel posto di lavoro. A chi non è capitato di leggere un annuncio con scritto assumiamo neolaureati con esperienza? Un paradosso nel ...

