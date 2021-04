Orrore in Sicilia, violenza e atti sessuali con minori: arrestato parroco a Piazza Armerina, la Procura lancia appello (Di martedì 27 aprile 2021) Enna, Piazza Armerina: arrestato sacerdote indagato per violenza e atti sessuali con minorenni, la Procura lancia un appello invitando le eventuali altre presunte vittime a denunciare La Polizia di Stato – Squadra Mobile di Enna – ha eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Enna su richiesta del Procuratore della Repubblica, dott. Massimo Palmeri, e dei Sostituti Procuratori, Dr.ssa Stefania Leonte e Dott. Orazio Longo. La misura cautelare è stata applicata ad un sacerdote della diocesi di Piazza Armerina, indagato per aver commesso i reati di violenza sessuale ed ... Leggi su cityroma (Di martedì 27 aprile 2021) Enna,sacerdote indagato percon minorenni, launinvitando le eventuali altre presunte vittime a denunciare La Polizia di Stato – Squadra Mobile di Enna – ha eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Enna su richiesta deltore della Repubblica, dott. Massimo Palmeri, e dei Sostitutitori, Dr.ssa Stefania Leonte e Dott. Orazio Longo. La misura cautelare è stata applicata ad un sacerdote della diocesi di, indagato per aver commesso i reati disessuale ed ...

