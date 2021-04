Oroscopo Maggio | Vergine

(Di martedì 27 aprile 2021) Life&People.it 23 agosto – 22 settembre Si avvicina il momento di prendere una decisione improcrastinabile: adattarsi alle decisioni altrui e rinnovare il compromesso con se stessi o difendere le proprie idee e accettare il rischio di una nuova avventura? Tenendo conto che il significato etimologico della parola compromesso è “obbligare insieme”, per quanto ardua, ti suggerisco di perseguire la seconda strada. Il primo, difficile, passo sarà quello di smettere di lamentarti, di criticare, di cercare scuse. Scaglia in alto una proposta rivoluzionaria: l’Universo sostiene gli audaci. Rituale del mese Componi il tuo Mantra- guida diusando queste 5 parole: anello destino melodia accarezzare trasformare. Ricorda che il mantra deve essere scritto in prima persona e non deve contenere negazioni. Se ti fa piacere, condividilo nei commenti. L'articolo proviene da ...

Advertising

SpettacolandoTv : #Buongiorno Oroscopini!?#Oroscopando vi augura buon #martedi #27aprile ???????????? - infoitcultura : Oroscopo Sagittario Maggio 2021 di Paolo Fox: conferme in attesa - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox settimanale a I Fatti Vostri: dal 26 aprile al 2 maggio - infoitcultura : Classifica Paolo Fox e oroscopo dal 26 aprile al 2 maggio 2021 a I Fatti Vostri - infoitcultura : Oroscopo di Paolo Fox settimana dal 26 aprile al 2 maggio: ecco le previsioni segno per segno -

Ultime Notizie dalla rete : Oroscopo Maggio

Estetica Magazine

Ecco l'della settimana, dedicato alla Luna Piena che il Sole in Toro e la Luna in Scorpione ...professionale potrebbero caratterizzare queste giornate a cavallo tra aprile e. Nella ...Mauro Perfetti, previsioni della settimana fino al 1segno per segno L'settimanale di Mauro Perfetti fino al 1, come sempre è stato fornito dall'astrologo su Instagram. Vediamo dunque le previsioni dei primi quattro ...Beautiful, anticipazioni prossima settimana: la confessione di Brooke Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale5, il suo successo non conosce battute ...Nella settimana dal 3 al 9 maggio la Luna viaggerà dal segno dell'Acquario all'Ariete: amore top per i Gemelli ...