NBA 2021 | Phoenix mette fine alla striscia vincente dei Knicks | Denver surclassa Memphis

(Di martedì 27 aprile 2021) Sono state ben undici le partite che si sono svolte, questa notte, in NBA. Cadono, a sorpresa, gli Atlanta Hawks sul campo dei Detroit Pistons. Questi ultimi hanno vinto con il risultato finale di 86-100. Decisive le panchine dato che quella dei padroni di casa ha segnato 44 punti contro i 22 del pino degli ospiti. Sorridono anche i Los Angeles Lakers che, pur ancora privi di Lebron James, battono 114-103 gli Orlando Magic. MVP dell’incontro un Dennis Schroeder da 21 punti e 10 assist. Tutto facile per i Philadelphia 76ers che si liberano degli Oklahoma City Thunder con un fragoroso 90-121. Per Joel Embiid, come sovente accade il migliore in campo, ci sono 21 punti in appena ventitré minuti di impiego. Al termine di un overtime, i San Antonio Spurs sono riusciti a uscire vincitori dal campo degli Washington Wizards. 146-143 il risultato finale in favore dei texani. Un DeMar DeRozan da ...

I risultati della notte italiana tra lunedì 26 e martedì 27 aprile ha visto in scena lo svolgersi di undici partite della regular season2020/. I Lakers ritrovano la vittoria dopo tre sconfitte consecutive. New York e Washington, al contrario, vedono terminare le proprie streak fatte di nove e otto successi di fila. Minnesota ...Dopo 3 ko i gialloviola tornano al successo contro Orlando. Si fermano a 9 (New York) e 8 (Washington) le strisce delle due squadre più calde della, ko rispettivamente con Phoenix e San Antonio, in una partita pazza che gli Spurs vincono solo in OT nonostante i 45 punti di Bradley Beal. Utah perde la terza gara su tre contro Minnesota in ...Per un infortunio di grado 2 ai muscoli posteriori della coscia, il playmaker 30enne John Wall non parteciperà al finale di stagione con Houston, come annunciato da ...Sono state ben undici le partite che si sono svolte, questa notte, in NBA. Cadono, a sorpresa, gli Atlanta Hawks sul campo dei Detroit Pistons. Questi ultimi hanno vinto con il risultato finale di 86- ...