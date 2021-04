Minacce di morte ai giocatori del Bari | striscione e testa di maiale di fronte allo stadio

(Di martedì 27 aprile 2021) Reazione estrema e orribile da parte di qualche tifoso barese dopo la sconfitta della propria squadra per 3 - 0 in casa della Turris. Queste le parole riportate nelloappeso fuori d...

matteosalvinimi : Un abbraccio a Niccolò #Pirlo, tutta la mia solidarietà ??In caso di minacce di morte (solo ieri ne ho lette una dec… - repubblica : 'Lesbiche, bruciate nei forni': minacce di morte su Instagram a coppia di ragazze per il 25 Aprile - BorellaGiorgio : RT @CucchiRiccardo: Molti quotidiani ne parlano sulle loro prime pagine oggi: minacce al figlio 17enne di Andrea #Pirlo. Anche di morte. De… - IlaHarry94 : tw // minacce di morte - - - - - - ragaa ho paura il compagno di mia zia sta ricominciando con le minacce di morte.. sono terrorizzata - S4Stwit : RT @CucchiRiccardo: Molti quotidiani ne parlano sulle loro prime pagine oggi: minacce al figlio 17enne di Andrea #Pirlo. Anche di morte. De… -

Ultime Notizie dalla rete : Minacce morte

... Monica Laera, già condannata con l'accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso, e di recente condannata anche per l'aggressione e ledialla giornalista del Tg1 Maria ...Reazione estrema e orribile da parte di qualche tifoso barese dopo la sconfitta della propria squadra per 3 - 0 in casa della Turris. Queste le parole riportate nello striscione appeso fuori dallo ...“Se non ci credete questa fine farete” recita lo striscione posto fuori dallo stadio San Nicola e rivolto ai calciatori dopo la sconfitta per 3-0 contro la Turris.Cronaca - 27/04/2021. "I Carabinieri della Stazione di San Cono hanno denunciato 4 persone facenti parte dello stesso nucleo familiare del posto, composto da padre di 47 anni, madre di 45 e due figli ...