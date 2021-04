L’home décor secondo Diane von Furstenberg

Leggi su cityroma

(Di martedì 27 aprile 2021) Ci sono le stampe zebrate e maculate che hanno dato vita ai suoi wrap dress, il classico black and white, ma anche colori accesi che raccontano gli eccessi di una notte a Manhattan: nella collezione disegnata davonper H&m home la protagonista è New York. La stilista settantaquattrenne, newyorkese per antonomasia, ha preso quello che rendeva speciale i suoi capi e l’ ha trasportato nelle nostre case.vonx H&Mvonx H&MSulla tavola, sui divani e sui caminetti, i vasi si vestono di stampe fucsia e arancione, le candele sono ricoperte dalle labbra che hanno ispirato Andy Warhol, i cuscini diventano iconici come i vestiti che ogni donna sogna di possedere perchè nati per esaltare il corpo ...