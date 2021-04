Juve Udinese decisiva per Pirlo: in caso di ko è pronto Tudor (Di martedì 27 aprile 2021) In caso di ko contro l’Udinese, la Juve saluterebbe Pirlo chiamando a sostituirlo il vice, Tudor. Le ultime Il futuro di Andrea Pirlo si decide anche a Udine. In caso di ko anche alla Dacia Arena, il tecnico abbandonerebbe prima del tempo la panchina della Juve. Come spiega La Stampa, se il club dovesse fallire anche il match in terra friulana, la società potrebbe decidere di salutare anzitempo il Maestro, affidando temporaneamente la panchina a Tudor. Si tratta soltanto di un’ipotesi: al momento, infatti, tutta la squadra è concentrata sull’obiettivo Champions, che passa anche per la sfida di domenica pomeriggio a Udine. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 aprile 2021) Indi ko contro l’, lasaluterebbechiamando a sostituirlo il vice,. Le ultime Il futuro di Andreasi decide anche a Udine. Indi ko anche alla Dacia Arena, il tecnico abbandonerebbe prima del tempo la panchina della. Come spiega La Stampa, se il club dovesse fallire anche il match in terra friulana, la società potrebbe decidere di salutare anzitempo il Maestro, affidando temporaneamente la panchina a. Si tratta soltanto di un’ipotesi: al momento, infatti, tutta la squadra è concentrata sull’obiettivo Champions, che passa anche per la sfida di domenica pomeriggio a Udine. L'articolo proviene da Calcio News 24.

