HER: il look in omaggio a Prince agli Oscar (Di martedì 27 aprile 2021) Ha voluto ricordare il suo mito, la sua principale fonte di ispirazione durante la notte degli Oscar 2021. La cantante statunitense HER si è presentata così sul red carpet con un look che ricordava molto da vicino lo stile inconfondibile del compianto Prince. I fan hanno subito notato la somiglianza e, in effetti, era questo l’obiettivo della cantautrice 23enne. Il suo outfit era formato da una tutina arricchita con delle perline. Lo stilista che ha disegnato e realizzato l’abito, Peter Dundas, intervistato da InStyle ha ammesso che, in effetti, HER (che ha vinto la preziosa statuetta per la miglior canzone originale) ha voluto ricordare Prince, colui che ha ispirato la sua vena artistica e che “ha gettato le basi per la sua identità musicale”. Il look con tuta con gambe larghe e mantello (con ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 27 aprile 2021) Ha voluto ricordare il suo mito, la sua principale fonte di ispirazione durante la notte degli2021. La cantante statunitense HER si è presentata così sul red carpet con unche ricordava molto da vicino lo stile inconfondibile del compianto. I fan hanno subito notato la somiglianza e, in effetti, era questo l’obiettivo della cantautrice 23enne. Il suo outfit era formato da una tutina arricchita con delle perline. Lo stilista che ha disegnato e realizzato l’abito, Peter Dundas, intervistato da InStyle ha ammesso che, in effetti, HER (che ha vinto la preziosa statuetta per la miglior canzone originale) ha voluto ricordare, colui che ha ispirato la sua vena artistica e che “ha gettato le basi per la sua identità musicale”. Ilcon tuta con gambe larghe e mantello (con ...

Advertising

xmmagic : Mi perdonerà Mark ma LOOK AT HER - TAEGIYEON : @BLVEASE lo scaffale pieno di oscar she really deserves EVERYTHING cioè look at her - monicag0na : Estoy tan aburrida en clase que me estoy imaginando a mi profesora desnuda jsjjsjsjsjs I CAN’T EVEN LOOK AT HER ANYMORE - xhostia_puta : anyway domanda in assoluto più importante riguardo agli Oscar: come è andata la regina Rita Moreno was she iconic a… - shxdowlikeme : look at her mi sta partendo l’embolo -

Ultime Notizie dalla rete : HER look Oscar 2021: la dedica di Tiziano Ferro a Laura Pausini Da Achille Lauro a Emma Marrone, da Alessia Marcuzzi a Caterina Balivo, da Pier Paolo Piccioli artefice del suo look meraviglioso a Giorgia e Diodato (ma la lista è davvero infinita). Un'esperienza ...

Oscar 2021 beauty look: i più belli delle star sul red carpet Il suo beauty look ci ha colpite per l'acconciatura con trecce e il viso assolutamente pulito. Laura Pausini La cantante italiana non ha vinto l'Oscar ma ha vinto con il suo look extra posh, con il ...

Alice in Wonderland compie 150 anni: get her look! Grazia.it HER: il look in omaggio a Prince agli Oscar Il look della cantante americana HER durante la notte degli Oscar 2021 è stato pensato come omaggio al compianto artista Prince.

Regina Elisabetta, 95 anni (anche) di look indimenticabili Istituzionale, sì. Ma che non si dica mai di lei che è obsoleta: il guardaroba della Regina Elisabetta sembra (ma non è affatto) congelato nel tempo. E nei suoi primi gloriosi 95 anni di vita, celebra ...

Da Achille Lauro a Emma Marrone, da Alessia Marcuzzi a Caterina Balivo, da Pier Paolo Piccioli artefice del suomeraviglioso a Giorgia e Diodato (ma la lista è davvero infinita). Un'esperienza ...Il suo beautyci ha colpite per l'acconciatura con trecce e il viso assolutamente pulito. Laura Pausini La cantante italiana non ha vinto l'Oscar ma ha vinto con il suoextra posh, con il ...Il look della cantante americana HER durante la notte degli Oscar 2021 è stato pensato come omaggio al compianto artista Prince.Istituzionale, sì. Ma che non si dica mai di lei che è obsoleta: il guardaroba della Regina Elisabetta sembra (ma non è affatto) congelato nel tempo. E nei suoi primi gloriosi 95 anni di vita, celebra ...