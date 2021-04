Green pass Covid con Decreto Riaperture: esenzioni, a chi spetta e per cosa serve esattamente (Di martedì 27 aprile 2021) In virtù delle disposizioni del Decreto Riaperture torna la zona gialla e vengono allentate le restrizioni anti-contagio. Altra importante novità: fa il suo esordio il Green pass. Il documento permetterà di tornare a spostarsi liberamente sul territorio nazionale ad alcune particolari categorie di cittadini. Sondaggi Tp: fiducia Draghi per la prima volta sotto il 50% Green pass: di cosa si tratta e per cosa serve passaporto vaccinale, certificato verde, alla fine, la dicitura corretta sarà quella di Green pass. In pratica, il documento che permetterà di spostarsi sul territorio nazionale a prescindere dal “colore” della zona. Ancora meglio: gli italiani ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 27 aprile 2021) In virtù delle disposizioni deltorna la zona gialla e vengono allentate le restrizioni anti-contagio. Altra importante novità: fa il suo esordio il. Il documento permetterà di tornare a spostarsi liberamente sul territorio nazionale ad alcune particolari categorie di cittadini. Sondaggi Tp: fiducia Draghi per la prima volta sotto il 50%: disi tratta e peraporto vaccinale, certificato verde, alla fine, la dicitura corretta sarà quella di. In pratica, il documento che permetterà di spostarsi sul territorio nazionale a prescindere dal “colore” della zona. Ancora meglio: gli italiani ...

