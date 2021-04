Finale de “La Fuggitiva” aperto alla II stagione

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 27 aprile 2021) Dalde “La” si è intuito che una secondaci potrà essere, dato che la nostra Arianna/Vesna non ha smesso di fuggire. Campione d’ascolto ogni lunedì nella serata di Rai 1, non ha tradito le aspettative neanche nell’ultima puntata. E così i telespettatori appassionati delle vicende della Comani non si sono mai persi una puntata, difatti lo share si assesta sempre sullo stesso indice. Per lade “La” il 22,2% per un totale di 5.311.000 telespettatori. Grande successo per un prodotto italiano fatto bene: il livello era così alto in questa fiction che sembrava che il cinema avesse ripiegato per un attimo sulla televisione. E difatti Carlo Carlei è un bravissino direttore, capace di esaltare con la sua regia tutto ciò che passa sotto l’obiettivo di una ...