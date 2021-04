Ex cavaliere di Uomini e Donne arrestato: accusato di scippo ai danni di una donna a Sanremo (Di martedì 27 aprile 2021) Di queste ore la notizia dell’arresto di un ex cavaliere di Uomini e Donne, finito in manette, secondo il quotidiano La Stampa, con l’accusa di aver scippato una donna tra le vie del centro di Sanremo. Ex cavaliere di Uomini e Donne arrestato Il fatto contestato risalirebbe al 2019, ma per Patrizio, questo il nome dell’ex cavaliere del programma che sarebbe stato arrestato pochi giorni fa ad Imperia, secondo La Stampa, le manette sarebbero scattate pochi giorni fa, al suo rientro in Italia per il rinnovo del passaporto. L’uomo, infatti, vivrebbe in Costa Azzurra e sarebbe accusato di scippo ai danni di una donna. L’episodio, ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 27 aprile 2021) Di queste ore la notizia dell’arresto di un exdi, finito in manette, secondo il quotidiano La Stampa, con l’accusa di aver scippato unatra le vie del centro di. ExdiIl fatto contestato risalirebbe al 2019, ma per Patrizio, questo il nome dell’exdel programma che sarebbe statopochi giorni fa ad Imperia, secondo La Stampa, le manette sarebbero scattate pochi giorni fa, al suo rientro in Italia per il rinnovo del passaporto. L’uomo, infatti, vivrebbe in Costa Azzurra e sarebbediaidi una. L’episodio, ...

