Diletta Leotta avvistata in un hotel con un volto noto del calcio? Lo scoop di Dagospia (Di martedì 27 aprile 2021) Lo scoop di Dagospia su Diletta Leotta Sono ormai diversi giorni che Diletta Leotta è finita al centro del gossip e della cronaca rosa. Come sappiamo infatti si mormora che la chiacchierata relazione tra la conduttrice e Can Yaman sia giunta al termine, e che i due si siano ufficialmente separati. Tutto è iniziato quando L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 27 aprile 2021) LodisuSono ormai diversi giorni cheè finita al centro del gossip e della cronaca rosa. Come sappiamo infatti si mormora che la chiacchierata relazione tra la conduttrice e Can Yaman sia giunta al termine, e che i due si siano ufficialmente separati. Tutto è iniziato quando L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Gazzetta_it : L'indiscrezione: tra Diletta #Leotta e Ryan #Friedkin è amore? Avvistati in un hotel di Roma - VanityFairIt : «La nostra storia d’amore è vera, c’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui ha abbandonato i social per ques… - rubio_chef : @ReteSport Ah pensavo che Diletta Leotta j’avesse fatto le scarpe - tuttouomini : Chi è Ryan Friedkin presunto amore di Diletta Leotta, e Can Yaman? - - ONadde : Aeh diletta diletta, te piace proprio o fravaglio a te. Lo abbiamo capito, ma se in tutti sti giri trovi na mezz'o… -