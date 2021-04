DAYDREAMER, anticipazioni dal 3 al 7 maggio 2021 (Di martedì 27 aprile 2021) DAYDREAMER – le ali del sogno, anticipazioni e trame puntate settimanali da lunedì 3 a venerdì 7 maggio 2021: Sanem sta quasi riuscendo a far recuperare la memoria a Can grazie al suo potente profumo, ma l’arrivo di Leyla ed Emre spezza l’incantesimo. Poi Can confessa ad Aziz di non provare niente per Sanem. Leggi anche: DAYDREAMER, anticipazioni puntata di martedì 27 e mercoledì 28 aprile 2021 Sanem ascolta di nascosto la conversazione tra Aziz e Can in cui quest’ultimo afferma di non provare nulla per lei, e decide di ricorrere alle maniere forti. Nel frattempo, a causa dell’assenza di Can e Sanem, il lavoro con Asim rischia di saltare, ma una brillante trovata di Leyla risolve la situazione, anche se temporaneamente. Infatti ora si tratterà di trovare un ... Leggi su tvsoap (Di martedì 27 aprile 2021)– le ali del sogno,e trame puntate settimanali da lunedì 3 a venerdì 7: Sanem sta quasi riuscendo a far recuperare la memoria a Can grazie al suo potente profumo, ma l’arrivo di Leyla ed Emre spezza l’incantesimo. Poi Can confessa ad Aziz di non provare niente per Sanem. Leggi anche:puntata di martedì 27 e mercoledì 28 aprileSanem ascolta di nascosto la conversazione tra Aziz e Can in cui quest’ultimo afferma di non provare nulla per lei, e decide di ricorrere alle maniere forti. Nel frattempo, a causa dell’assenza di Can e Sanem, il lavoro con Asim rischia di saltare, ma una brillante trovata di Leyla risolve la situazione, anche se temporaneamente. Infatti ora si tratterà di trovare un ...

