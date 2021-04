Cyberpunk 2077: 'A Game of the Year Edition' annunciato da CD Projekt Red (Di martedì 27 aprile 2021) CD Projekt RED ha annunciato che questo autunno arriverà una nuova versione definitiva di Cyberpunk 2077, intitolata ironicamente Cyberpunk 2077: A Game of the Year Edition. Cos'ha di diverso rispetto a queste versione? "Per i giocatori che desiderano la piena esperienza Cyberpunk, questa versione ha tutti i contenuti che abbiamo pubblicato finora in un unico posto", ha dichiarato il team di sviluppo. "Include la Patch 1.1, la Patch 1.2 e ogni hotfix che abbiamo apportato negli ultimi 6 mesi per impedire alle persone di rimborsare la loro copia. È l'edizione incompleta completa" scherza il team. "Che voi l'abbiate amato o odiato, siamo tutti d'accordo sul fatto che Cyberpunk 2077 è ... Leggi su eurogamer (Di martedì 27 aprile 2021) CDRED hache questo autunno arriverà una nuova versione definitiva di, intitolata ironicamente: Aof the. Cos'ha di diverso rispetto a queste versione? "Per i giocatori che desiderano la piena esperienza, questa versione ha tutti i contenuti che abbiamo pubblicato finora in un unico posto", ha dichiarato il team di sviluppo. "Include la Patch 1.1, la Patch 1.2 e ogni hotfix che abbiamo apportato negli ultimi 6 mesi per impedire alle persone di rimborsare la loro copia. È l'edizione incompleta completa" scherza il team. "Che voi l'abbiate amato o odiato, siamo tutti d'accordo sul fatto cheè ...

