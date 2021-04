Covid, ultime news. Recovery, Draghi alla Camera: “Riparare i danni della pandemia”. LIVE (Di martedì 27 aprile 2021) Dopo aver illustrato il Pnrr ieri, oggi il premier replica in Aula, poi il voto. Nel pomeriggio previsto il passaggio al Senato. Stanziati circa 50 miliardi per digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura. Nessun taglio all'ecobonus e un impegno per estenderlo al 2023 Leggi su tg24.sky (Di martedì 27 aprile 2021) Dopo aver illustrato il Pnrr ieri, oggi il premier replica in Aula, poi il voto. Nel pomeriggio previsto il passaggio al Senato. Stanziati circa 50 miliardi per digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura. Nessun taglio all'ecobonus e un impegno per estenderlo al 2023

