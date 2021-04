Covid: Morani, 'Lega-Fi non partecipano a voto su odg Fdi, ora basta' (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Lega e Forza Italia non partecipano al voto sull'ordine del giorno presentato da Fratelli d'Italia sull'abolizione del rientro a casa alle 22.00. Così non va, la responsabilità non può essere solo di Pd, M5S e LeU. Non si può votare sì in Cdm e non votare alla Camera. Ora basta". Lo scrive su twitter Alessia Morani del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "e Forza Italia nonalsull'ordine del giorno presentato da Fratelli d'Italia sull'abolizione del rientro a casa alle 22.00. Così non va, la responsabilità non può essere solo di Pd, M5S e LeU. Non si può votare sì in Cdm e non votare alla Camera. Ora". Lo scrive su twitter Alessiadel Pd.

