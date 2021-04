Covid, in Portogallo terapie intensive quasi vuote e lunedì zero morti: il Paese revocherà diversi limiti e divieti dalla prossima settimana (Di martedì 27 aprile 2021) lunedì zero morti per la prima volta da agosto, le terapie intensive quasi vuote e adesso il governo è pronto a una nuova, importante abolizione di misure anti-Covid. Sei settimane dopo aver iniziato ad allentare gradualmente un prolungato lockdown, il Portogallo è sulla buona strada per cancellare ulteriormente le restrizioni la prossima settimana, come previsto. Probabilmente dal prossimo lunedì revocherà i limiti sugli orari di apertura di ristoranti e caffè, consentirà lo svolgimento di grandi eventi all’interno e all’esterno anche se con limiti di capienza e aumenterà il numero di persone che possono partecipare a matrimoni e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021)per la prima volta da agosto, lee adesso il governo è pronto a una nuova, importante abolizione di misure anti-. Sei settimane dopo aver iniziato ad allentare gradualmente un prolungato lockdown, ilè sulla buona strada per cancellare ulteriormente le restrizioni la, come previsto. Probabilmente dal prossimosugli orari di apertura di ristoranti e caffè, consentirà lo svolgimento di grandi eventi all’interno e all’esterno anche se condi capienza e aumenterà il numero di persone che possono partecipare a matrimoni e ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Portogallo Covid, Portogallo: zero morti giornaliere per la prima volta da agosto I dati relativi a decessi e contagi approfondimento Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 27 aprile Il Portogallo , ha segnalato ancora la Bbc, ha fatto registrare 16.965 morti dall'...

Come viaggiare in Europa, tra tamponi prima di partire e quarantene ...di effettuarlo anche all'arrivo su suolo tedesco - Francia e Portogallo. Fino a fine maggio in Svezia vige l'obbligo per i cittadini stranieri in arrivo di esibire un certificato di test covid ...

Portogallo, 96 contagi e zero decessi da Covid nelle ultime 24 ore ilmessaggero.it British Airways contro il sistema "a semaforo" del Regno Unito La sincerità prima di tutto, siamo inglesi: il celebre modo di dire potrebbe essere rivisitato in questa maniera dopo aver letto le dichiarazioni rilasciate dall’amministratore delegato del vettore ae ...

Joan Mir ritrova il suo tecnico Carchedi, negativo al Covid-19 Il campione del mondo MotoGP Joan Mir potrà contare nuovamente sul suo ingegnere di pista, Frankie Carchedi, che ha saltato il Gran Premio del Portogallo a causa della positività al Covid-19.

