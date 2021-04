Covid, 6 consigli digitali ai ristoratori (Di martedì 27 aprile 2021) Sfruttare “le potenzialità del digitale per aumentare il business e la relazione con i clienti” perchè le tecnologie digitali sono “un aiuto per ripartire”. In vista della ripresa annunciata dal Governo delle attività di ristorazione nelle Regioni di fascia gialla a partire dal 26 aprile, è GoDaddy a lanciare oggi utili suggerimenti per un settore duramente colpito dal Covid. Il primo consiglio che arriva dall’azienda innovativa che fornisce gli strumenti necessari agli imprenditori per avere successo online è quello di “Avvisare i clienti”. “È importante -sottolineano gli esperti di GoDaddy- avvisare i clienti della riapertura del proprio ristorante, soprattutto quelli con cui si è rimasti in contatto in questi mesi, che magari hanno usufruito di servizi di consegne a domicilio. Una volta raccolti e ordinati i recapiti in un file – ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 aprile 2021) Sfruttare “le potenzialità del digitale per aumentare il business e la relazione con i clienti” perchè le tecnologiesono “un aiuto per ripartire”. In vista della ripresa annunciata dal Governo delle attività di ristorazione nelle Regioni di fascia gialla a partire dal 26 aprile, è GoDaddy a lanciare oggi utili suggerimenti per un settore duramente colpito dal. Il primoo che arriva dall’azienda innovativa che fornisce gli strumenti necessari agli imprenditori per avere successo online è quello di “Avvisare i clienti”. “È importante -sottolineano gli esperti di GoDaddy- avvisare i clienti della riapertura del proprio ristorante, soprattutto quelli con cui si è rimasti in contatto in questi mesi, che magari hanno usufruito di servizi di consegne a domicilio. Una volta raccolti e ordinati i recapiti in un file – ...

Advertising

vittoriosechi2 : @UnioneSarda in Sardegna i morti covid sono 84 per 100000ab, nel resto d'Italia i morti covid sono 203 per 100000… - mdcnazionale : RT @F_Luongo72: Un popolo in #default? Alla crisi economica #Covid si aggiunge la nuova normativa #eba #UE sugli scoperti di conto.I miei c… - HelpConsumatori : RT @F_Luongo72: Un popolo in #default? Alla crisi economica #Covid si aggiunge la nuova normativa #eba #UE sugli scoperti di conto.I miei c… - F_Luongo72 : Un popolo in #default? Alla crisi economica #Covid si aggiunge la nuova normativa #eba #UE sugli scoperti di conto.… - MirkoGiustini : ?? Lavori digitali? Ecco come trovarli. I consigli di Cristina Sofia (@SapienzaRoma), Giancarlo Tanucci (… -