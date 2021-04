C’è un progetto per tenere aperte le scuole durante l’estate (Di martedì 27 aprile 2021) L’obiettivo è usare i mesi di giugno e luglio per recuperare lezioni e lacune nell’apprendimento e favorire la socialità. A settembre spazio per chi deve affrontare debiti formativi (Foto: Nicolò Campo/Sipa Usa)Quest’anno le scuole potrebbero restare aperte durante i mesi estivi, per consentire attività di recupero. Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi sta preparando un piano per organizzare il lavoro in classe da giugno a settembre e ci si aspetta che venga pubblicato a breve. Partiamo dai fondi per tenere aperte le scuole anche nei mesi di vacanza. All’interno del cosiddetto decreto Sostegni sono stati stanziati 150 milioni di euro per “agevolare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l’offerta ... Leggi su cityroma (Di martedì 27 aprile 2021) L’obiettivo è usare i mesi di giugno e luglio per recuperare lezioni e lacune nell’apprendimento e favorire la socialità. A settembre spazio per chi deve affrontare debiti formativi (Foto: Nicolò Campo/Sipa Usa)Quest’anno lepotrebbero restarei mesi estivi, per consentire attività di recupero. Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi sta preparando un piano per organizzare il lavoro in classe da giugno a settembre e ci si aspetta che venga pubblicato a breve. Partiamo dai fondi perleanche nei mesi di vacanza. All’interno del cosiddetto decreto Sostegni sono stati stanziati 150 milioni di euro per “agevolare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l’offerta ...

