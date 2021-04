Aldo Gioia ucciso a coltellate | le chat della figlia e del compagno

(Di martedì 27 aprile 2021) Come emergerebbe dalle loro, a perpetrare il delitto di Avellino ai danni disarebbero stati lae il. Delitto di Avellino, spuntano ledi Elena e Giovanni: “Quando li uccidiamo?” su Notizie.it.

MONICA40632108 : @AldoStrippoli3 Buongiorno Aldo buona giornata piena di gioia ?????? - Today_it : Aldo Gioia è stato ucciso con violenza inaudita: la figlia e il fidanzato chiusi nel silenzio - PalermoToday : Aldo Gioia è stato ucciso con violenza inaudita: la figlia e il fidanzato chiusi nel silenzio… - infoitinterno : Omicidio Avellino, ecco tutti i dettagli dell'assassinio di Aldo Gioia - infoitinterno : Aldo Gioia ucciso con 14 coltellate. 'Violenza inaudita' -

L'autopsia:ucciso con 14 ...Giovanni, che ha precedenti penali, fa uso di stupefacenti ed è considerato un violento, ha assassinato con un coltello da caccia solo il padre di Elena,, 53 anni, dipendente dello ...Come emergerebbe dalle loro chat, a perpetrare il delitto di Avellino ai danni di Aldo Gioia sarebbero stati la figlia e il compagno.Hanno fatto scena muta davanti al giudice Paolo Cassano del Tribunale di Avellino, Giovanni Limata, 22 anni ed Elena Gioia, 18 anni, finiti in carcere per l’omicidio del padre di lei, il ...