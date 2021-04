Al Vendée Globe foil più piccoli | le nuove regole per la classe IMOCA

Leggi su nonsolonautica

(Di martedì 27 aprile 2021) A poche settimana dalla fine del, il comitato tecnico dellaha proposto, studiato e dibattuto ledi2021-25,che varranno chiaramente per la prossima edizione del giro intorno al mondo in solitario e senza scalo a cui laè oramai indissolubilmente legata. Tra le novità anche dei limiti sulla grandezza dei. Finora non c’erano limiti alle dimensioni delle ali. La scelta del comitato tecnico di mettere dei paletti muove da due ragioni: la sicurezza degli scafi, perché più grandi sono i, più potente è la barca e quindi più rinforzi sono necessari; e per contenere i costi, dato che più grandi sono i, più costoso ...