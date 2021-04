Agente Maignan | “Mike sarebbe un’ottima scelta per il Milan in caso di addio a Donnarumma”

(Di martedì 27 aprile 2021), portiere del Lille, da tempo è in cima alla lista delindi. Il suo, Bruno Satin, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Credo chesia un gran portiere: è l’erede di Lama, per lui è stato un esempio.per ilnelin cui Gigio non dovesse rinnovare. È cresciuto nel vivaio del Paris Saint-Germain, ma nel Lille è cresciuto tanto in tutti gli aspetti: è uno dei giocatori fondamentali della stagione del Lille”. Foto: sito Diario Sport L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Mikeè stato bloccato dal Milan. E' lui il portiere su cui puntare qualora Donnarumma non rinnovasse. Parla l'Bruno Setin E' Mikeil prescelto per la porta dal Milan, qualora Gianluigi Donnarumma decidesse di rinnovare il contratto. Come raccontato, il club rossonero non ha alcuna intenzione di ...... i rossoneri hanno fatto diverse proposte al portiere e al suo, Mino Raiola , arrivando ad ... Mike. I rapporti tra i due club sono ottimi, come conferma l'operazione Leao chiusa due ...Il Milan sembra aver trovato il nuovo portiere. L’agente di Mike Maignan, numero uno del Lille che si sta giocando la Ligue 1, ha aperto all’arrivo in rossonero dell’estremo difensore, spiegando come ...L'agente Bruno Satin, intervistato da Gianluca Di Marzio, ha esaltato Mike Maignan, obiettivo di calciomercato del Milan ...